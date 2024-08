Équiterre vous invite à son 5@7 réservé exclusivement à nos donateurs et donatrices les plus fidèles, dont vous faites partie, et qui se tiendra en amont de notre assemblée générale annuelle (AGA) en ligne:



5@7 des Grands Donateurs d’Équiterre

à la Maison du développement durable de Montréal

Jeudi 25 avril, dès 17 h





Lors de cette soirée, vous pourrez :

visiter les locaux d’Équiterre à la Maison du développement durable à Montréal;

rencontrer et discuter avec les membres du personnel et du CA;

participer en personne à notre AGA, qui sera diffusée sur un écran dans nos locaux.





Des bouchées et des boissons seront servis.