Campagne de financement - Court-métrage Distorsions
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Don de 50$
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Vous courez la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 25$ offrant une séance photo avec la photographe Mathilde Gardanio
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Don de 50$
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Vous courez la chance de gagner un des premiers et seconds tomes de la série "Mégane et Filou", écrits par l'auteur Nathalie Gamache
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Vous courez la chance de gagner un porte-sacs poubelles pour chiens de qualité de la marque Bahlio & Co.
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Don de 50$
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Vous courez la chance de gagner un spécial jeunesse - réseautage une heure avant l'avant-première avec les acteurs et les membres de l'équipe
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Don de 50$
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Vous courez la chance de gagner une affiche autographiée du film
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Vous courez la chance de gagner 1 laisser-passer double pour le Cinéma Beaubien, du Parc ou du Musée
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Vous courez la chance de gagner 1 laisser-passer double pour SOS Aventure, jeux d'évasion
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Vous courez la chance de gagner un visionnement test du film
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Vous courez la chance de gagner 1 certificat cadeau de 50$ au pub Chez Baptiste
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Don de 100$
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Vous courez la chance de gagner une invitation à l'avant-première du film
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Visite du plateau pour une scène et invitation à l'avant première du film
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Visite du plateau pour une journée, invitation à l'avant première du film et affiche autographiée du film
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Visite de plateau et/ou figuration, invitation à l'avant-première du film, affiche autographiée du film et spécial jeunesse - réseautage une heure avant l'avant-première avec les acteurs et les membres de l'équipe
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