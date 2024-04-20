Campagne de financement - Court-métrage Distorsions

Visite de plateau et/ou figuration, invitation à l'avant-première du film, affiche autographiée du film et spécial jeunesse - réseautage une heure avant l'avant-première avec les acteurs et les membres de l'équipe

Visite de plateau et/ou figuration, invitation à l'avant-première du film, affiche autographiée du film et spécial jeunesse - réseautage une heure avant l'avant-première avec les acteurs et les membres de l'équipe