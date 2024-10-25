Previan

Organisé par

Previan

À propos de cet événement

Change la donne en mangeant un beigne !

2 beignes
5 $
2 beigne pour 5$
3 beignes
7 $
3 beignes pour 7$
Ustensiles réutilisables Eddyfi
10 $
Procurez-vous vos ustensiles réutilisables* Eddyfi Technologies au coût de 10$. Le montant total amassé sera remis à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Paiement par argent comptant (vous devrez avoir le montant exact - pas de remise de change) ou par la plateforme Zeffy (la preuve de paiement sera demandée). *Jusqu'à épuisement des stocks.*

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!