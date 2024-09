Haus of Suhaila : Défilé de mode des 4 éléments

Haus of Suhaila relance sa marque avec une nouvelle collection qui fera ses débuts à la Semaine Mode de Montréal. Ce défilé de mode sera une aventure expressive dans les quatre éléments de la nature, mettant en valeur l'engagement de la marque envers l'authenticité et la créativité. L'objectif est de préserver la vision artistique unique et l'originalité qui définissent Haus of Suhaila.





La mode doit être une expérience immersive et avec le lancement de la nouvelle collection de cette année, nous vous emmenons à travers les 4 éléments.





La marque est réputée pour ses designs de tissus soigneusement choisis, donnant à chaque pièce une vie propre. Les créations de Haus of Suhaila complètent toujours le corps féminin de la manière la plus élégante et féminine. Des robes aux vestes, les pièces en soie 100 % présentent des tissus colorés et fluides et des designs non structurés qui sculptent le corps avec des imprimés riches et luxueux, évoquant une sensation de douceur, d'allure et de force.





DATE : Jeudi 19 septembre 2024

LIEU : 4560 Rue Adam, Montréal, QC H1V 1V2

Premier défilé de mode : 17h00 - 19h00

Défilé de mode VIP : 19h00 - 22h00





Haus of Suhaila fera don de 20 % de nos profits à l'Hôpital CHU Sainte-Justine, le plus grand centre mère-enfant du Canada et l'un des quatre principaux centres pédiatriques en Amérique du Nord. Affilié à l'Université de Montréal et situé à Montréal, le CHU Sainte-Justine est dédié à l'amélioration de la santé et du bien-être des mères et des enfants.





Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].





Organisé par Agence ZÖ

@agence.zo