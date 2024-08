WEBINAIRE | Expérience client : Nouveaux concepts, nouvelles tendances

On assiste à une révolution dans les commerces de proximité ayant pignon sur rue. Il est bon de réfléchir aux tendances qui apparaissent un peu partout dans le monde et à ce à quoi on peut s’attendre comme changements au cours des prochaines années.





Cet atelier vous permettra d’évaluer comment votre entreprise pourrait évoluer au cours des prochaines années de façon à demeurer ou devenir un(e) leader dans votre secteur d’activité.





ÉLÉMENTS DE CONTENU

Votre expérience client est-elle à jour?

Quelles sont les nouvelles tendances pour les commerces de proximité?

Comment pourrez-vous intégrer ces tendances dans votre développement d’affaires?





MATÉRIEL FOURNI

Chacun et chacune reçoit un cahier comprenant les éléments théoriques et les différents exercices.





APPROCHE PÉDAGOGIQUE

À l’aide d’exposés interactifs, d’exercices individuels et de plusieurs échanges en groupe, vous prendrez connaissance des nouvelles tendances qui pourraient s’appliquer à la réalité de votre commerce.