Cours Gardiens Avertis 17 juillet

Le cours gardiens avertis s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans qui désirent acquérir les connaissances afin de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison. Les participants apprendront les techniques de base en secourisme et les compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux.

Le cours est donné par un employé de la maison des jeunes formé par la croix rouge, les jeunes qui réussissent le cours repartiront avec une accréditation officielle.





Le jour de la formation, les jeunes doivent se présenter à la Maison des jeunes de Sainte-Julie à 9h, la formation prendra fin à 16h.





Les jeunes doivent apporter :

Un lunch froid

Une bouteille d’eau

Des collations

Une poupée ou une peluche

Papiers/Crayons

Veuillez noter que si le cours reçoit moins de 15 inscriptions, il sera annulé. Advenant que le cours est annulé, le montant total vous sera remboursé.