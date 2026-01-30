Société d'agriculture Mirabel Deux-Montagnes

Organisé par

Société d'agriculture Mirabel Deux-Montagnes

À propos de cet événement

48e édition de la Fête champêtre

211 Rang Sainte-Sophie

Oka, QC J0N 1E0, Canada

Table complète/corporative (10 places)
850 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Billet pour l'achat d'une table corporative complète de 10 places pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.

Billet Adulte (13 ans et plus) - Souper
85 $

Billet pour l'achat d'une place pour adulte (13 ans et plus) pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.

Billet Enfant (5 à 12 ans) - Souper
42,50 $

Billet pour l'achat d'une place pour enfant (5 à 12 ans) pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.

Billet Bambin (moins de 5 ans) - Souper
Gratuit

Billet pour l'achat d'une place pour bambin (moins de 5 ans) pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.

Commandite Bronze
400 $

Voir plan de commandite

Commandite Argent
600 $

Voir plan de commandite

Commandite Or
1 000 $

Voir plan de commandite

Commandite Diamant
2 000 $

Voir plan de commandite

Commandite Platine
3 000 $

Voir plan de commandite

Commandite Festif
3 500 $

Voir plan de commandite

Commandite l'Ultime
8 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Voir plan de commandite

Kiosque exposant
180 $

Voir plan de commandite

Kiosque producteur
Gratuit

Voir plan de commandite

Commandite - Objet promotionnel sur les tables
1 200 $

Voir plan de commandite

Commandite - Concours de génisse
1 300 $

Voir plan de commandite

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!