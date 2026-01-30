48e édition de la Fête champêtre

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À propos de cet événement
Billet pour l'achat d'une table corporative complète de 10 places pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.
Billet pour l'achat d'une place pour adulte (13 ans et plus) pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.
Billet pour l'achat d'une place pour enfant (5 à 12 ans) pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.
Billet pour l'achat d'une place pour bambin (moins de 5 ans) pour le souper-spectacle du samedi 8 août 2025.
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