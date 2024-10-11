La Maison De La Famille Du Granit

Organisé par

La Maison De La Famille Du Granit

À propos de cet événement

Précommande de Biscuits Sourire - Maison de la Famille du Granit

3793 Rue Laval

Lac-Mégantic, QC G6B 1A6, Canada

Boîte de 12 Biscuits Sourire item
Boîte de 12 Biscuits Sourire
24 $

Précommandez vos boîtes de biscuits sourire dès maintenant pour gâter votre famille et vos employés!

Récupérez votre commande au restaurant Tim Hortons

ou
Vérifiez la disponibilité d'une livraison dans votre municipalité.


Boite de biscuits congelés (150 biscuits) item
Boite de biscuits congelés (150 biscuits)
300 $

Boite de biscuits congelés, prêt pour la cuisson.

Vous avez des événements à venir....soyez prêt avec vos bons biscuits chauds

Ajouter un don pour La Maison De La Famille Du Granit

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!