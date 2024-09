Le Rendez-vous des rêveurs - Soirée bénéfice 2024 au Cabaret Lion d'Or - Billets

Le Rendez-vous des rêveurs 2024

La Soirée bénéfice au profit de la grande cause de la persévérance scolaire des jeunes

(reçu fiscal de 200$ par billet)

La Soirée bénéfice se déroulera sous la forme d'un cocktail dînatoire. Les invités auront le plaisir de déguster un verre de mousseux à l'arrivée et de savourer de délicieuses bouchées préparées par le chef du réputé restaurant Au Petit Extra. Cet événement promet d'être une soirée mémorable, réunissant la communauté d’affaires autour de la grande cause de la persévérance scolaire.





À propos de ruelle de l'avenir





Ruelle de l’avenir est un OBNL issu du Centre-Sud de Montréal qui mobilise les jeunes de 4 à 18 ans, ainsi que leur famille, dans leurs apprentissages et leur réussite scolaire. Ruelle de l’avenir, c’est avant tout un milieu de vie exceptionnel, offrant aux jeunes un lieu d’apprentissage unique où ils auront l’occasion d’expérimenter, de développer leurs compétences, de faire des découvertes et des rencontres déterminantes pour leur futur. Chaque année, l’équipe de ruelle de l’avenir vient ainsi en appui à plus de 1 400 jeunes par semaine provenant des écoles du CSSDM, une région présentant un des plus hauts taux de décrochage scolaire au Québec.