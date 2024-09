Cycle de philosophie appliquée - les mardis soirs - 19h30

Inscription au cycle de 4 mois de philosophie appliquée.

- Les ateliers auront lieu tous les mardis soirs de 19h30 à 21h30 à compter du 23 novembre jusqu'à la fin du mois de mars 2022, avec deux semaines de pauses durant la période des fêtes.

Les ateliers se dérouleront en mode présentiel prioritairement au 6768 rue Saint-Denis, près du métro Jean-Talon.

- Nouvelle Acropole est une association à but non lucratif et les ateliers sont donnés par des instructeurs volontaires de l’association.



PAIEMENTS

==========

Il vous est possible de payer en 1, 2 ou 4 versements.

-En cas d’annulation, l’association conservera le montant proportionnel au nombre d’ateliers suivis, plus les frais administratifs de 15$. La balance sera remboursée sur demande. Adressez votre demande par la poste ou par courriel à l’association Nouvelle Acropole Montréal dans les 15 jours ouvrables suivant la date du dernier atelier suivi.

-Le cycle d'ateliers doit être suivi dans son ensemble dans les 6 mois suivant l’inscription, sans quoi il vous faudra vous inscrire de nouveau à partir du premier atelier.





Options de paiements : (dans les trois cas cliquez "passer ma commande" ci-haut)

1) Carte de crédit ou par Débit VISA

2) Faire un virement Interac de votre compte bancaire en ligne, envoyé à l'adresse: [email protected] (mot de passe "FORTITUDE")

3) De votre compte Paypal à http://montreal.acropole.ca/paypal