CE, CA et équipe congrès - Congrès OFC 2024!

(TARIF Â PARTIR DU 12 AOÛT) Inscription du week-end Vendredi : ouverture du congrès, activité brise-glace, spectacle du magicien des stars Nicolas Gignac, soirée Années 50, ambiance de type Grease Samedi : déjeuner, dîner, banquet, assemblée générale annuelle, conférence, ateliers, tables rondes, faubourg Optimiste, cocktail et bal sous le thème Boucles, bottes et blingblings Dimanche : déjeuner, dévoilement de l’équipe et de la programmation 2023-2024, conférence

