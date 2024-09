Soirée bénéfice 2024

La crise du logement et l'insécurité alimentaire sont des enjeux actuels ayant un impact direct sur les conditions de vie des jeunes adultes et des jeunes familles en situation de précarité. Depuis plus de 30 ans, le Centre Jacques-Cartier accompagne les jeunes de 16 à 35 ans dans leur projet de vie, contribuant ainsi à briser le cycle de la pauvreté. La communauté d’affaires de Québec se démarque par son appui indéfectible à cette cause.

Ce printemps, vous êtes chaleureusement convié à prendre part à une soirée mémorable dans la mythique salle de l’Impérial Bell.

Autour de bouchées remarquablement concoctées par le Groupe La Tanière, vous vivrez des rencontres inoubliables entre personnes aux chemins de vie différenciés. Le tout dans une ambiance ÉCLECTIQUE.





Ensemble, nous pouvons aider les jeunes à reprendre le pouvoir sur leur vie.