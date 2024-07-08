Paiement en ligne (OSS85) - Philippe Leduc

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classique; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi; 2 billets pour le concert musique de chambre de votre choix; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $.

