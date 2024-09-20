Soirée Bénéfic’Art, l’art pour la santé. Réservez votre place avant le 3 novembre minuit. Aucune obligation de miser. 20 $ cocktail, bouchées, découvertes et prix de présence! Formule 4 à 7.

🍸 Cocktail de bienvenue, 🍥délicieuses bouchées, 🖼️ exposition d’œuvres d’art uniques. 🤫 Mises aux enchères par l’entremise d’un encan silencieux. 🎁 Votre participation pourrait vous mériter l’un des prix de présence. Ambiance festive et surprises vous attendent.
