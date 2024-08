Maman est là

Les préparatifs du mariage de Luc et de Fleur d'Oranger vont bon train dans ce petit hôtel de campagne dans lequel ils vont sceller leur union. Enfin... Peut-être... Car le père déboule de nouveau, cette fois-ci avec une nouvelle fiancée qu'il a ramassée sur le trottoir. On fait la connaissance de la mère, qui vient avec sa secrétaire... Enfin... Sa secrétaire... Comment dire... Et puis surtout, il y a Jean-Paul, le majordome à la double, la triple, la quintuple personnalité qui va tout faire pour que tout se passe bien. Ou mal. Ou les deux, pourquoi pas...