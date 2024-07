Tu as envie de soutenir les aventuriers du 47 groupe Scout Saint-Sauveur qui iront en voyage humanitaire au Mexique et plus de courir la chance de gagner :

- 1 soirée dans une loge des Remparts pour la saison 24-25 valeur 650$

- 1 évaluation et 1 rencontre de suivi en ostéopathie avec Julie Simard valeur 250$

- 1 ensemble main de satin de MaryKay valeur 50$

- 1 montre Orléans de la bijouterie Serge Gagnon valeur 60$

- 1 certificat cadeau de la bijouterie Serge Gagnon valeur 50$

- 2 laissez passer pour 2 personnes au musée de la civilisation valeur 52$ch.

- 2 certificats cadeaux du Saint-Suave librairie café valeur 10$ch.





Pour seulement 4$, vous courrez la chance de gagner l'un de ces merveilleux prix!.