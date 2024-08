Commanditaire Dîner Spaghetti - Voyage communautaire au Costa Rica

🍝 Commanditaire Dîner Spaghetti pour le Voyage communautaire au Costa Rica 🌎





Madame, Monsieur,





     Le Mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat. C’est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction d’origine, de race ni de croyance, conformément aux buts, principes et méthodes tels qu’ils ont été conçus par le Fondateur. Le Mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, de caractère, affectives, spirituelles et sociales, en tant que personnes, citoyens responsables et membres des communautés locales, nationales et internationales.





     Fondé en 2014, le 254e Scouts Saint-Élie et Saint-Joseph est un organisme reconnu par la Ville de Laval comptant près de 130 membres jeunes et adultes bénévoles, dûment constitué en une corporation à but non lucratif enregistrée sous le matricule 1176920677 de la Partie III de la Loi sur les compagnies (R.L.R.Q., chap. C-38).





     Chapeautés par la compagnie Éducatour, nos Scouts Aventuriers, âgés de 12 à 17 ans, organisent à l’été 2024 un Voyage scout d’implication communautaire au Costa Rica dans le village d’Herradura. Trente-six jeunes et adultes bénévoles partiront à la fin juillet pour contribuer à un projet collaboratif établi par le comité de développement du village. Ce projet d’envergure nécessite un budget substantiel de plus de 135 000$.





     Le 21 avril prochain, les Scouts Aventuriers tiendront un repas bénéfice qui rassemblera près de 300 membres de la communauté pour aider au financement du projet. Nous aimerions donc solliciter une commandite auprès de votre entreprise pour notre évènement. Des napperons publicitaires seront disposés devant chacun des participants présentant les cartes d’affaire, les logos, les publicités ou tout autre moyen souhaité de nos commanditaires. À cette offre s’ajoutent aussi les options de mention spéciale par le Maître de Cérémonie, l’affichage publicitaire sur écran géant, la présentation de vidéo promotionnelle de l’entreprise, l’exclusivité de votre compagnie à notre évènement pour votre industrie respective et même des billets inclus! Tous ces plans de commandites disponibles sont présentés au verso de la présente lettre.





     Au nom de tous les jeunes et de tous les adultes bénévoles de notre groupe, nous vous remercions pour votre support envers notre groupe et envers notre projet d’implication communautaire au Costa Rica.





Scoutement VĂ´tre,





Marie Salib

Cheftaine d’unité – Scouts Aventuriers

254e Scouts Saint-Élie et Saint-Joseph

(438) 929-2501