Venez vivre un moment d'immersion dans la nature dans les sentiers de Bromont. Bien installé dans le Dahü vous pourrez profiter du paysage et des bienfaits d'un bain de forêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez aider les bénévoles à l'aide de pôles.





En équipe, 4 à 6 bénévoles vous amènerons sur une distance de 5 à 8 km qui durera au maximum 1h.





Les parcours





Le parcours du Parc des sommets part du Pavillon au 44 rue des carrières et offre un mélange de sentiers simple trace et de sentiers un peu plus larges. Quelques racines et roches et un dénivelé d'environs 80 mètres. Une sortie accessible d'environs 1 heure dans la forêt. Des toilettes adaptées sont disponibles à cet endroit lorsque le pavillon est ouvert.





Le parcours West-Shefford débute au restaurant Edgar Hyperlodge situé au 92, boul. de Bromont, Bromont et se compose de piste cyclable asphaltée et de piste cyclable de gravier. Ce parcours est généralement plat (25 m dénivelé) et offre de belles vues sur la rivière. Une sortie agréable d'une heure dans les sentiers "urbains" du beau village de Bromont. Des toilettes adaptées sont disponibles à cet endroit.





Le parcours Mont Bernard débute au stationnement P7 de Ski Bromont situé au sommet de la rue O'Connor à Bromont et offre un mélange de sentiers simple et double traces avec racines, roches et un dénivelé d'environs 220 mètres. Ce parcours d'une durée d'environs 2 heures incluant une pause au sommet est exigeant et offre une magnifique vue du sommet du Mont Bernard. Notez qu'il n'y a pas de toilette adaptée à cet endroit, mais que des toilettes sèches sont disponibles.





Nous avons hâte de vous montrer nos beaux sentiers!





Pour info: audrey 579-488-8378