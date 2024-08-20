Défi Everest Orford 2024 - équipe AQST

Un billet pour faire partie de l'équipe de Andréanne et Alexandre. Vous serez maximum 6 personnes dans l'équipe. Sur place, votre équipe sera jumelée à une personne en fauteuil roulant adapté. Ensemble, vous l'aiderez à gravir le Mont-Orford :)

