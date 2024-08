L'inclusion des enfants avec des besoins particuliers

Dans le cadre du Mois de l’autisme, on souligne les initiatives mises en place sur le terrain pour inclure les besoins et les défis particuliers dans leur groupe.





Dans ce webinaire, nous abordons le sujet avec Cynthia Roldan et Jessica Allard, co-fondatrices de Connexance, la plateforme de l’inclusion des enfants avec des besoins et des défis particuliers et partenaire de Couleurs d’enfants : la clé de l’intégration.





Les sujets abordés lors du webinaire :





Présentation et parcours des fondatrices.

Leurs expériences sur le terrain, la définition de l’inclusion et exemples de moyens utilisés dans des milieux

La raison d’être de Connexance et de ses services.





Bon webinaire :)