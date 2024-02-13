SOIRÉE VIP - MAISON MODÈLE 6*

Le Collector's Preview inclus : - Accès exclusif aux œuvres dès 17h - Possibilité d’acheter des œuvres en primeur - Performance musicale (dévoilée bientôt!) - Menu gourmand concocté par Saison des pluies - Bar à cocktails signés Menaud - Bar ouvert - DJ set dansant! Vous ne pouvez acheter qu'un seul billet à la fois. Cette mesure vous avantage et vous permet d'obtenir un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 45$ pour chaque billet acheté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Le Collector's Preview inclus : - Accès exclusif aux œuvres dès 17h - Possibilité d’acheter des œuvres en primeur - Performance musicale (dévoilée bientôt!) - Menu gourmand concocté par Saison des pluies - Bar à cocktails signés Menaud - Bar ouvert - DJ set dansant! Vous ne pouvez acheter qu'un seul billet à la fois. Cette mesure vous avantage et vous permet d'obtenir un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 45$ pour chaque billet acheté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Plus de détails...