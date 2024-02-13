SOIRÉE VIP - MAISON MODÈLE 6*

Le Collector's Preview inclus :
- Accès exclusif aux œuvres dès 17h
- Possibilité d’acheter des œuvres en primeur
- Performance musicale (dévoilée bientôt!)
- Menu gourmand concocté par Saison des pluies
- Bar à cocktails signés Menaud
- Bar ouvert
- DJ set dansant!
Vous ne pouvez acheter qu'un seul billet à la fois. Cette mesure vous avantage et vous permet d'obtenir un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 45$ pour chaque billet acheté. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Formule festive
40 $
Inclus :
- Accès au vernissage à partir de 21h
- Bar ouvert
- DJ set dansant!
Vous ne pouvez acheter qu'un seul billet à la fois. Cette mesure vous avantage et vous permet d'obtenir un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 20$ pour chaque billet acheté. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Collector's Preview - Formule Groupe
520 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Le Collector's Preview - Formule Groupe pour 8 personnes inclus :
- Accès exclusif aux œuvres dès 17h
- Possibilité d’acheter des œuvres en primeur
- Performance musicale (dévoilée bientôt!)
- Menu gourmand concocté par Saison des pluies
- Bar à cocktails signés Menaud
- Bar ouvert
- DJ set dansant!
Reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 160$.
