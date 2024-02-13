Centre CLARK

Organisé par

Centre CLARK

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Centre CLARK

$

Ventes fermées

*SOIRÉE VIP - MAISON MODÈLE 6*

5455 Av. de Gaspé

Montréal, QC H2T 3B3, Canada, local 114

Collector's Preview
90 $
Le Collector's Preview inclus : - Accès exclusif aux œuvres dès 17h - Possibilité d’acheter des œuvres en primeur - Performance musicale (dévoilée bientôt!) - Menu gourmand concocté par Saison des pluies - Bar à cocktails signés Menaud - Bar ouvert - DJ set dansant! Vous ne pouvez acheter qu'un seul billet à la fois. Cette mesure vous avantage et vous permet d'obtenir un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 45$ pour chaque billet acheté. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Formule festive
40 $
Inclus : - Accès au vernissage à partir de 21h - Bar ouvert - DJ set dansant! Vous ne pouvez acheter qu'un seul billet à la fois. Cette mesure vous avantage et vous permet d'obtenir un reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 20$ pour chaque billet acheté. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Collector's Preview - Formule Groupe
520 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Le Collector's Preview - Formule Groupe pour 8 personnes inclus : - Accès exclusif aux œuvres dès 17h - Possibilité d’acheter des œuvres en primeur - Performance musicale (dévoilée bientôt!) - Menu gourmand concocté par Saison des pluies - Bar à cocktails signés Menaud - Bar ouvert - DJ set dansant! Reçu pour fins d'impôt d'une valeur de 160$.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!