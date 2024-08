***EN LIGNE***

Une conférence 100 % VIRTUELLE, depuis le confort de votre salon!





Pour vous partager notre passion des oiseaux de proie, le lundi 31 janvier prochain à 19h, l'UQROP est fière de vous présenter:

Les défis et solutions du verre pour la sécurité des oiseaux





La Verrerie Walker collabore avec l’UQROP afin de vous offrir cette conférence. C’est maintenant connu, le verre et les oiseaux ne font pas bon ménage. Cette présentation couvrira l’impact du verre sur les populations d’oiseaux ainsi que les aspects importants à considérer dans la conception d’édifices. La planification des aménagements paysagers et la réglementation qui réduiront le nombre de collisions d’oiseaux avec le verre seront aussi traitées. Saviez-vous que le nombre de villes en Amérique du Nord qui adoptent des lois pour la sécurité des oiseaux est en constante augmentation? Venez en apprendre plus sur ces différentes mesures qui auront un impact positif sur l’environnement et la biodiversité.





Actif dans la conservation des oiseaux et cumulant vingt ans d’expérience dans l’industrie du verre architectural, notre conférencier invité Danik Dancause offre une perspective unique à cet important enjeu environnemental.





Le billet coûte 10 $. Tous les revenus de cette conférence sont versés à l'UQROP dans le but de poursuivre sa mission de réhabilitation des oiseaux de proie au Québec.

Faites vite, le nombre de places est LIMITÉ!