Inscriptions | Cardiothon 2025

1 appareil pour le groupe. Votre défi : 12 heures de spinning sans arrêt en se relayant avec ses coéquipiers Le nombre de participants est à votre discrétion, mais nous vous suggérons une équipe de minimum 6 participants pour faciliter le défi. Vous faites l’horaire de vos participants répartis sur 12 heures. 6 T-shirts inclus (20$ / t-shirt supplémentaire)
6 appareils pour le groupe. Votre défi : Cumuler 12 heures de spinning en 2 heures. 6 T-shirts inclus (20$ / t-shirt supplémentaire)
Seul, réalisez un défi de 2 heures sur vélo stationnaire.
En groupe de 6, relevez ce défi d’endurance de 2 heures. Des professionnels seront sur place pour vous encourager et vous aider avec les mouvements. 6 T-shirts inclus (20$ / t-shirt supplémentaire)
Seul, intégrez le circuit d’entrainement et bougez avec les autres pour réaliser votre défi de 2 heures.
180 $ (Payez votre inscription par la collecte de dons sinon vous devrez débourser le montant manquant le jour de l'événement) Date limite pour collecter le montant de son inscription : 7 mars 2025
