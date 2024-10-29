Soirée d'enfer 2025

Votre logo ici : tous les documents de sollicitation, nos écrans. La page de l’événement du site Internet de la Fondation.

Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux.



Inclus : 4 billets d'entrée VIP / Possibilité d'offrir un objet promotionnel, limousine, bancs réservés pour spectacle et accès à la zone VIP. Photobooth à l’effigie de votre entreprise + votre logo sur photos/vidéos. Logo sur nos écrans







On vous mentionne ici : discours de remerciements.

Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers votre site internet.

Réseaux sociaux lors du résultat financier *ouvert à vos demandes

spéciales