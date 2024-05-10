Inscription activités Potager Engagé 2024

Organisé par
BRICO-ÉCOLO - BOMBE DE SEMENCES Mardi 25 juin, 13h30, sous le chapiteau Propagez la biodiversité autour de vous! Venez confectionner des « Bombes de semences » que vous pourrez lancer pour embellir et améliorer votre environnement. Activité familiale ou pour tous ceux qui ne craignent pas de se mettre les mains dans la terre…et dans l’argile!
BRICO-ÉCOLO - HÔTEL À INSECTE MINIATURE Jeudi 27 juin, 13h30, sous le chapiteau Invitons les insectes à se loger dans nos jardins! Rejoignez notre atelier de fabrication d’un hôtel à insecte version petit format à rapporter chez soi. Le tout fabriqué avec des matériaux récupérés. Découvrez les bases de la création d’un hôtel tout en apprenant sur quelques insectes bénéfiques qu’il peut accueillir.
D.I.Y. - CRÉATION D'UN TERRARIUM Mercredi 3 juillet, 13h30, sous le chapiteau Rejoignez notre activité de fabrication d’un terrarium et repartez avec votre plante dans son pot unique et personnalisée selon votre goût! Vous serez guidé à travers les étapes du processus de création et nous fournissons tout le matériel nécessaire, du contenant à la plante. Venez en profiter et vous amusez!
BRICO-ÉCOLO - MANGEOIRE À OISEAUX Mardi 9 juillet, 13h30, sous le chapiteau Une jolie mangeoire à oiseaux personnalisée avec des matériaux recyclés et naturels, c’est l’atelier que nous vous offrons pour nourrir les oiseaux de votre quartier tout en étant créatifs et écoresponsables.
D.I.Y. - NETTOYANTS ÉCOLOGIQUES POUR LA MAISON Jeudi 11 juillet, 13h30, sous le chapiteau Sauvez des sous et sauvez la planète en faisant le ménage! Rejoignez notre atelier de fabrication de produits nettoyants simples et efficaces pour la maison à l’aide d’ingrédients respectueux de votre santé de de l’environnement. Repartez avec votre propre nettoyant tout-usage à pulvériser et votre nettoyant à toilette en pastille.
CUEILLETTE GOURMANDE Recette du jour: PESTO Mercredi 17 juillet, 11h, sous le chapiteau Venez découvrir la cuisine simple avec des ingrédients frais du jardin ! Nos ateliers culinaires de cueillette gourmande vous invitent à cueillir directement les ingrédients du jardin pour préparer une recette délicieuse sur place et la déguster ensuite en bonne compagnie. Pour cette cueillette gourmande, nous vous proposons le basilic comme ingrédient vedette. Venez apprendre à le récolter et à le cuisiner en pesto de deux façons différentes.
D.I.Y. - ONGUENT NATUREL ANTI-DÉMANGEAISONS AU PLANTAIN Mardi 23 juillet, 13h30, sous le chapiteau Les petits bobos et les piqûres font partie de la vie, mais nous avons la solution naturelle pour les soigner ! Rejoignez-nous pour un atelier de fabrication d'onguent anti-démangeaison pour les petits bobos à base de plantain, une plante médicinale qu’on qualifie souvent de ‘’mauvaise herbe’’. Apprenez les vertus médicinales de cette plante fascinante ainsi que toutes les étapes de préparation de l’onguent. Repartez avec votre petit pot d’onguent fait à la main et près à être utilisé à la prochaine piqûre!
BRICO-ÉCOLO - CARTE AUX FLEURS ET HERBES SÉCHÉES Jeudi 25 juillet, 13h30, sous le chapiteau Venez créer une carte à souhait d’exception avec des fleurs et des plantes séchées ! Initiez-vous aux techniques de séchage et expérimenter la cueillette avant de vous abandonner dans la conception de votre œuvre naturelle. Votre carte pourrait aussi très bien se transformer en cadre. Osez le bricolage naturel avec nous!
CUEILLETTE GOURMANDE Recettes du jour: SALADES VARIÉES Mardi 6 août, 11h, sous le chapiteau Venez préparer différentes salades fraiches au goût du jardin. Nos ateliers culinaires de cueillette gourmande vous invitent à cueillir directement les ingrédients du jardin pour préparer une recette délicieuse sur place et la déguster ensuite en bonne compagnie. Pour cette cueillette gourmande, plusieurs ingrédients seront à l’honneur. Venez apprendre comment les récolter et les préparer pour cuisiner différents types de salades.
D.I.Y. - SAVON AUX HERBES DU JARDIN Jeudi 8 août, 13h30, sous le chapiteau Faire votre propre savon artisanal et personnalisé selon vos goûts, ça vous dit? Pouvoir choisir les essences, les couleurs, les herbes et les fleurs pour agrémenter et décorer votre savon unique pour un rendu magnifique, c’est ce que nous vous offrons! Venez vous familiariser avec une technique de création de savon et repartez avec votre savon, un joli cadeau à offrir, pourquoi pas.
CUEILLETTE GOURMANDE Recette du jour: ROULEAU DE PRINTEMPS Mardi 13 août, 11h, sous le chapiteau Venez découvrir la cuisine simple avec des ingrédients frais du jardin ! Nos ateliers culinaires de cueillette gourmande vous invitent à cueillir directement les ingrédients du jardin pour préparer une recette délicieuse sur place et la déguster ensuite en bonne compagnie. Pour cette cueillette gourmande, nous vous proposons de délicieux rouleaux de printemps ainsi qu’une sauce onctueuse pour accompagner le tout.
CUEILLETTE GOURMANDE Recette du jour: BRUSCHETTA Mercredi 14 août, 11h, sous le chapiteau Venez célébrez la saison de la tomate avec nous cette semaine lors deux cueillettes gourmandes la mettant à l'honneur! Pour cette activité, nous récolterons et préparerons les ingrédients pour faire une savoureuse bruschetta de tomates.
CUEILLETTE GOURMANDE Recette du jour: SALSA Jeudi 15 août, 11h, sous le chapiteau Ingrédient à l'honneur cette semaine: la tomate! Venez célébrez ce légume avec nous dans une ambiance festive où nous préparerons ensemble une délicieuse salsa fraiche du jardin. Servie avec croustilles. Plaisir garanti!
