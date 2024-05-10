Inscription activités Potager Engagé 2024

D.I.Y. - ONGUENT NATUREL ANTI-DÉMANGEAISONS AU PLANTAIN Mardi 23 juillet, 13h30, sous le chapiteau Les petits bobos et les piqûres font partie de la vie, mais nous avons la solution naturelle pour les soigner ! Rejoignez-nous pour un atelier de fabrication d'onguent anti-démangeaison pour les petits bobos à base de plantain, une plante médicinale qu’on qualifie souvent de ‘’mauvaise herbe’’. Apprenez les vertus médicinales de cette plante fascinante ainsi que toutes les étapes de préparation de l’onguent. Repartez avec votre petit pot d’onguent fait à la main et près à être utilisé à la prochaine piqûre!