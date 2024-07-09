CJEMY

Organisé par

CJEMY

À propos de cet événement

Assemblée extraordinaire du CJEMY

Confirmer ma présence
Gratuit
En remplissant le formulaire suivant, vous confirmer votre présence à l'assemblée générale extraordinaire du CJEMY. Un courriel de confirmation vous sera envoyé incluant le lien de connexion pour la rencontre (lien ZOOM).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!