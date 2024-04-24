Tournoi de Golf du maire de Châteauguay

- 2 quatuors gratuits, incluant brunch, cocktail et souper
- Votre logo sur la voiturette identifiée Prestige et sur les voiturettes
- Votre logo sur tous les billets
- Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper
- Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
- Présentation spéciale de l’entreprise par l’animateur durant la soirée
- Possibilité d’allocution en soirée
Commandite Or
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper
- Votre logo sur les voiturettes
- Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper
- Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
- Présentation de l’entreprise par l’animateur durant la soirée
Commandite Argent
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper
- Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper
- Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
Commandite Bronze
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
- 2 billets de golf gratuits, incluant brunch, cocktail et souper
- Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper
- Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
Commandite trou
500 $
- Commandite d’un trou sur le parcours
- Possibilité de plus d’un trou, selon vos besoins (500 $ par trou additionnel)
Commandite Vin
3 000 $
Option de commanditer l'achat de vin pour la soirée
- Présentation de l'entreprise par l'animateur en soirée
- Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table
Commandite Cocktail
2 500 $
Option de commanditer l'achat du cocktail
- Présentation de l'entreprise par l'animateur en soirée
- Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table
Commandite Brunch
4 500 $
Option de commanditer l'achat du brunch
- Présentation de l'entreprise par l'animateur en soirée
- Votre logo sur l'écran et les cartons de table
Quatuor
1 100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Quatre billets pour le tournoi incluant golf, brunch, cocktail et souper.
Tournoi
275 $
Billet de golf, brunch, cocktail et souper inclus
