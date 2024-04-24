Centre multifonctionnel Horizon

Organisé par

Centre multifonctionnel Horizon

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Centre multifonctionnel Horizon

$

Ventes fermées

Tournoi de Golf du maire de Châteauguay

880 Bd de Léry

Léry, QC J6N 1B7, Canada

Commandite Prestige
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
- 2 quatuors gratuits, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur la voiturette identifiée Prestige et sur les voiturettes - Votre logo sur tous les billets - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table - Présentation spéciale de l’entreprise par l’animateur durant la soirée - Possibilité d’allocution en soirée
Commandite Or
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur les voiturettes - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table - Présentation de l’entreprise par l’animateur durant la soirée
Commandite Argent
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
Commandite Bronze
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
- 2 billets de golf gratuits, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
Commandite trou
500 $
- Commandite d’un trou sur le parcours - Possibilité de plus d’un trou, selon vos besoins (500 $ par trou additionnel)
Commandite Vin
3 000 $
Option de commanditer l'achat de vin pour la soirée - Présentation de l'entreprise par l'animateur en soirée - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table
Commandite Cocktail
2 500 $
Option de commanditer l'achat du cocktail - Présentation de l'entreprise par l'animateur en soirée - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table
Commandite Brunch
4 500 $
Option de commanditer l'achat du brunch - Présentation de l'entreprise par l'animateur en soirée - Votre logo sur l'écran et les cartons de table
Quatuor
1 100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Quatre billets pour le tournoi incluant golf, brunch, cocktail et souper.
Tournoi
275 $
Billet de golf, brunch, cocktail et souper inclus

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!