Visites guidées de l'église Saint-Dominique

Dimanche le 2 juin prochain, découvrez la magnifique église Saint-Dominique située sur la Grande Allée.

Érigée à partir de 1929 et inaugurée le jour de Noël 1930, cette église du quartier Montcalm est reconnue pour sa valeur historique, architecturale et artistique remarquable. Avec son imposante tour-porche et la charpente de bois apparente soutenant le plafond de la nef, elle est l’une des rares églises du Québec d’inspiration néogothique anglaise.

En compagnie de guides passionnés, visitez l'intérieur de l'église et apprenez-en plus sur son histoire!

___________________________________________

Formule d'inscription : premier arrivé, premier servi.

Gratuit. Visites d'une durée de 20 minutes

Nombre de places disponibles : 72 (12 personnes par visite).

Six départs de visite :

- 14h-14h20 ;

- 14h20-14h40 ;

- 14h40-15h ;

- 15h-15h20 ;

- 15h20-15h40 ;

- 15h40-16h.

Il sera possible de vous procurer un ouvrage sur l'histoire de l'église sur place au coût de 20$. Argent comptant seulement.

Merci à la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour cette belle collaboration et de rendre possible ces visites!