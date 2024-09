Commande Toronto Notes - 2024

Chaque année, Toronto Notes met à jour ses manuels pour y inclure les informations médicales les plus récentes, et ils sont ravis de nous présenter leur 40e édition.

Les Toronto Notes sont un texte de révision médicale fiable et apprécié par les stagiaires et les médecins de tout le Canada et des environs. Cette ressource complète est basée sur les objectifs les plus récents de l'EACMC (l'examen de fin de doc), ce qui la rend idéale pour les étudiants qui étudient en vue des examens finaux ou qui cherchent à compléter leurs connaissances en médecine avec une ressource rédigée de manière concise et complète.

La commande inclut :

- Trois volumes distincts (Primary Care, Medicine et Surgery)

- Un accès au site web de T-Notes avec des questions de pratique et des ressources complémentaires

- Manuel clinique de poche : un INCONTOURNABLE pour l'externat !





En tant qu'organisation à but non lucratif, tous les profits des ventes sont redonnés pour soutenir les activités des étudiants en médecine, les initiatives charitables et les programmes communautaires.