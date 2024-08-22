Encan silencieux de la Fondation Mères du Monde en Santé

Valeur 6750.00 $ - Vient avec une attestation de la valeur. 18" x 12" x 3". Titre de l'oeuvre: All Those Places I Got Found, 2022 Heidi Spector est une artiste géométrique connue pour son exploration du minimalisme à travers les lignes, la répétition, la couleur et la réflexion. Le travail de Spector a fait l’objet de nombreuses expositions individuelles et collectives, notamment à Montréal, Londres, Paris, Los Angeles, Houston, Miami et New York. Son travail est inclus dans plusieurs collections corporatives, privées et muséales à travers le monde. Ses peintures et ses cubes sculpturaux composés d’acrylique peints en bandes de couleurs sur du bouleau russe sont recouverts de résine, créant ainsi une surface où des couleurs semblables à des bonbons palpitent et dansent ensemble, faisant ainsi allusion à l’impact de la musique populaire sur son travail. Surnommé par l’artiste « minimalisme géométrique», Spector évite délibérément d’injecter un contenu émotionnel spécifique dans ses peintures. Elle opte plutôt pour des choix de couleurs audacieux qui créent rapidement une ambiance optimiste et vivante. Son motif répétitif brillant de rayures verticales ou horizontales dégage un sens naturel d’optimisme et de joie inspiré par les rythmes techno et les soirées en boite de nuit. Les œuvres de Spector sont influencées par la musique populaire et reprennent des titres inspirés de paroles de chansons d’artistes aussi variés que Duke Ellington, Roxy Music, Amy Winehouse et DJ Tiesto. La palette de couleurs de chaque œuvre est en partie une réponse à une chanson, insufflant à ses œuvres la sensation d’être une liste de lecture visuelle. L’optique géométrique et les surfaces lisses des peintures de Spector associent ses œuvres à une tradition picturale hard–edge, telles que Bridget Riley et Frank Stella. Cependant, sa vision de l’art en tant qu’objet de désir et de joie situe également le travail de Spector aux côtés d’artistes pop contemporains.

