Encan silencieux de la Fondation Mères du Monde en Santé
Spectre coloré 1 - Acrylique sur toile de Christine Hodgson
1 020 $
Enchère de départ
Valeur de 2,040.00 $ - 30" x 40". Christine Hodgson est une artiste peintre canadienne. Née en 1985, elle vit et travaille à Montréal depuis les débuts de sa carrière. Ses œuvres ont été exposées et collectionnées au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique.
Le travail de Christine Hodgson renferme la pluralité des facettes qui la composent. Tel un manifeste prônant l’authenticité, sa pratique fait écho au mouvement automatiste et vise à mettre en lumière le droit à l’autodétermination. Indépendamment du support utilisé - toile, papier ou numérique - ses œuvres arborent une signature distinctive et reflètent une célébration de l'énergie du moment présent lors de leur conception.
L'approche de Hodgson est à la fois délicate et brute. Ses œuvres dégagent une énergie mystérieuse et une intensité palpable, chaque application de peinture étant un acte de libération émotionnelle. La texture, mêlée aux couleurs vives, crée une impression de mouvement et de spontanéité, illustrant la tempête d'émotions qui se cache derrière les apparences tranquilles. Cette technique invite les spectateurs à plonger dans les aspects les plus instinctifs de sa créativité.
Christine Hodgson s’investit sans contraintes dans sa pratique pour affirmer son identité unique dans le monde de l'art contemporain. Ses œuvres sont une invitation à découvrir son univers où liberté, pluralité et authenticité ne font qu’un.
Bras de mer - Pastels secs de Valérie Léger
200 $
Enchère de départ
Valeur de 400.00 $ - 15" 1/4 x 15" 1/4. Paysage du Maine encadré. Valérie Léger a toujours créé de l’art, mais se définit publiquement comme artiste depuis tout récemment. Elle crée principalement au pastel sec. Celui-ci lui permet des mouvements libres, une simplicité et des textures qui laissent toute la place à sa vision.
Séjour de 2 nuits dans un condo LAGO à Tremblant
500 $
Enchère de départ
Valeur de 1000.00 $ - Nouveau condo de 3 chambres à coucher et grande aire ouverte en pleine nature, au bord du lac Tremblant avec une vue imprenable sur la montagne, idéal pour un séjour entres amis ou en famille peu importe la saison.
4 billets de hockey au match des Canadiens vs Seattle 29 oct
320 $
Enchère de départ
Valeur de 640.00 $ - 4 billets Section 120 rangée T le 29 octobre 2024.
Sac Want Les Essentiels - Mini Dresden en cuir
300 $
Enchère de départ
Valeur de 595.00 $ - Cabas structuré Mini Dresden en cuir. Depuis sa fondation en 2007, la marque montréalaise WANT Les Essentiels crée des sacs, des chaussures et des accessoires de voyage haut de gamme qui incarnent l’élégance, la fonction et un savoir-faire de qualité supérieure dans l’optique de former une collection d’essentiels indémodables.
Ce positionnement distinct a valu à WANT Les Essentiels une reconnaissance globale. Au cours des 15 dernières années, la marque a posé des jalons importants et connu une expansion mondiale, établissant notamment sa présence à New York, Los Angeles et Tokyo. WANT Les Essentiels a fait l'objet de nombreux articles et mentions dans les plus influentes publications de l’industrie de la mode et des affaires, et plusieurs célébrités ont adopté ses pièces-clés, renforçant son statut d’incontournable.
Certificat cadeau de 250$ pour le restaurant Yubari
125 $
Enchère de départ
Valeur de 250.00 $ - Que ce soit pour un dîner d’affaires, un repas de famille ou une soirée entre amis, Yubari est la destination idéale pour une expérience culinaire à saveur asiatique mémorable.
Certificat cadeau au Bota Bota d'une valeur de 220$
110 $
Enchère de départ
Valeur de 220.00 $ - Forfait Dérive pour 1 personne valable en tout temps. Ce certificat octroie l’accès au circuit d’eaux de 3h et à un massage détente ou thérapeutique ou un soin de 60 minutes.
Acrylique avec résine sur bouleau par Heidi Spector
2 500 $
Enchère de départ
Valeur 6750.00 $ - Vient avec une attestation de la valeur.
18" x 12" x 3".
Titre de l'oeuvre: All Those Places I Got Found, 2022
Heidi Spector est une artiste géométrique connue pour son exploration du minimalisme à travers les lignes, la répétition, la couleur et la réflexion. Le travail de Spector a fait l’objet de nombreuses expositions individuelles et collectives, notamment à Montréal, Londres, Paris, Los Angeles, Houston, Miami et New York. Son travail est inclus dans plusieurs collections corporatives, privées et muséales à travers le monde.
Ses peintures et ses cubes sculpturaux composés d’acrylique peints en bandes de couleurs sur du bouleau russe sont recouverts de résine, créant ainsi une surface où des couleurs semblables à des bonbons palpitent et dansent ensemble, faisant ainsi allusion à l’impact de la musique populaire sur son travail. Surnommé par l’artiste « minimalisme géométrique», Spector évite délibérément d’injecter un contenu émotionnel spécifique dans ses peintures.
Elle opte plutôt pour des choix de couleurs audacieux qui créent rapidement une ambiance optimiste et vivante. Son motif répétitif brillant de rayures verticales ou horizontales dégage un sens naturel d’optimisme et de joie inspiré par les rythmes techno et les soirées en boite de nuit. Les œuvres de Spector sont influencées par la musique populaire et reprennent des titres inspirés de paroles de chansons d’artistes aussi variés que Duke Ellington, Roxy Music, Amy Winehouse et DJ Tiesto.
La palette de couleurs de chaque œuvre est en partie une réponse à une chanson, insufflant à ses œuvres la sensation d’être une liste de lecture visuelle. L’optique géométrique et les surfaces lisses des peintures de Spector associent ses œuvres à une tradition picturale hard–edge, telles que Bridget Riley et Frank Stella. Cependant, sa vision de l’art en tant qu’objet de désir et de joie situe également le travail de Spector aux côtés d’artistes pop contemporains.
Bouteille de vin Chateau Latour 1999 Pauillac, France
500 $
Enchère de départ
Valeur de 1000.00 $ - Créé vers 1680, le vignoble de château Latour est l'un des plus anciens du Médoc. Au cœur du domaine, la parcelle principale, nommée "l'Enclos", est constituée de 47 hectares de vieilles vignes qui sont précieusement entretenues, car seules capables de donner naissance au "Grand Vin".
Les 18 hectares de parcelles extérieures, les pieds de vigne de moins de 10 ans et les cuvées éventuellement déclassées produisent le deuxième vin du domaine, "Les Forts de Latour".
Le vin de Latour est un exemple de régularité quelle que soit la qualité du millésime. Ferme, tannique et concentré dans sa jeunesse, il nécessite un long vieillissement pour révéler toute sa profondeur, sa puissance et sa richesse extraordinaire. A parfaite maturité, le vin se distingue par un incroyable bouquet de cassis, de noisette et de cuir. Un vin monumental.
Lunettes de soleil OMEGA, style rond pour homme
500 $
Enchère de départ
Valeur de 980.00 $ - Lunettes rondes avec inserts injectés sur l’avant, logo emblématique rappelant la couronne de remontoir OMEGA sur l'extrémité des branches et logo OMEGA invisible sur les verres.
Fortement inspirées par les montres de la Maison, les lunettes OMEGA, fabriquées en Italie, sont l’accessoire parfait pour les clients avertis. Les formes classiques, les matériaux exceptionnels et l’attention légendaire qu’OMEGA porte aux détails transparaissent dans chaque paire.
Protection UV 100 %
Verres Barberini® bleus
Lunettes de soleil OMEGA, style rond unisexe
310 $
Enchère de départ
Valeur de 620.00 $ - Lunettes rondes décontractées qui se distinguent par plusieurs couches d'acétate et une fine couche transparente à l’intérieur des branches révélant l'ossature métallique.
Fortement inspirées par les montres de la Maison, les lunettes OMEGA, fabriquées en Italie, sont l’accessoire parfait pour les clients avertis. Les formes classiques, les matériaux exceptionnels et l’attention légendaire qu’OMEGA porte aux détails transparaissent dans chaque paire.
Les maisons roses 1 par Marilyne Bissonnette
230 $
Enchère de départ
Valeur de 460.00 $ - 10" x 10" x 2".
Médium : Acrylique, plâtre et bois
Année de création : 2021
Description: Les maisons roses est une série de 3 tableaux de coquillage rappelant l'urbanisme des banlieues ou des villes et parallèlement elle peuvent rappeler nos structures personnelles et psychiques.
Marilyne Bissonnette est une artiste originaire de Lanaudière qui vit et travaill à Montréal. Diplômée d’une maîtrise en art visuel à L’université Laval, elle oriente see recherches vers les notions de singularités, de normes et d’appartenances en utilisant la sculpture et l’installation comme forme d’expression prédominante. Son travail rassemble un grand nombre de tête animal ou humaine en plâtre afin de former de grandes foules. Celle-ci questionne les rituels, les moeurs et les systèmes qui guident les individus vers leur identité collective et individuel. Outre sa pratique artistique, elle travaille également comme artiste médiatrice en santé mentale et commissaire avec l'organisme Les Impatients. Son travail artistique a été présenté dans divers galeries, foires et festivals au Québec, notamment à la Maison de la culture de Rosemont, à Chromatic et à la Manif d’art de Québec avec le Collectif 5 dont elle est membre active depuis 2015. Elle est récipiendaire de divers prix et bourses, dont la Bourse de Recherche-Création/relève du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Bouteille de vin Château Leoville Barton 2001
125 $
Enchère de départ
Valeur de 250.00 $ - Face à la Gironde et composé de sols de graves sur un sous-sol composé d’argile, le terroir du Château Léoville Barton fait partie des propriétés emblématiques de la rive gauche de Bordeaux. Le vignoble est composé de 50 hectares avec une moyenne d’âge de 40 ans pour les vignes. La propriété a fait le choix d’une viticulture raisonnée et d’une implication pour la protection de l’environnement, lui permettant ainsi d’obtenir le label HVE (Haute Valeur Environnementale) en Avril 2020.
Arrivé en 1725 à Bordeaux, c’est Thomas Barton qui fonde sa société de négoce et s’intéresse au vin. Son fils William qui cédera lui-même à son fils Hugh les biens familiaux, continuera à faire prospérer les affaires permettant à Hugh Barton de faire l’acquisition de son Château et d’une parcelle du domaine de Léoville en 1826 qu’il renommera alors Léoville Barton.
C’est une des rares propriétés à ce jour, avec Mouton-Rothschild, à être une propriété familiale depuis le classement de 1855 : la famille Barton en est le propriétaire depuis huit générations et c’est Liliane Barton qui est à sa tête aujourd’hui.
La famille Barton met un point d’honneur à gouter la totalité des cépages avec Eric Boissenot, conseiller œnologue, afin de faire les meilleurs assemblages pour donner une constance et une qualité aux vins du Château Léoville Barton.
L'élevage du vin se fait en barriques, neuves à 50 %.
Le Château Léoville Barton se caractérise par une constance et une noblesse du classicisme médocain.
Encépagement : Cabernet Sauvignon 74%, Merlot 23%, Cabernet franc 3 %.
Vendanges : manuelles
Bouteille de Vin Masseto 2010
450 $
Enchère de départ
Valeur de 975.00 $ - C’est au début des années 1980 que les premières vignes sont plantées sur des sols situés sur une veine d’argile bleue du Pliocène de la colline de Masseto, surplombant la mer Tyrrhénienne, près du célèbre petit village de Bolgheri en Toscane. Dans cette nature rude, le merlot a trouvé comment s’épanouir à merveille sur une terre considérée comme plus propice à la culture du cabernet sauvignon. Depuis près de 40 ans désormais, les vins du domaine Masseto sont devenus de véritables légendes de la viticulture toscane et des vins italiens à travers le monde.
Le vignoble du domaine Masseto est situé en Toscane, à Bolgheri. Cette zone viticole bénéficie d’un climat méditerranéen fortement influencé par la présence de la mer Tyrrhénienne.
Le millésime 2010, issu de conditions climatiques fraîches, offre un vin d'une élégance remarquable et d'une complexité aromatique exceptionnelle. Une robe dense presque opaque précède un nez révélant des fruits intenses, de subtiles notes épicées ainsi qu'une rafraichissante minéralité. En bouche, une belle trame tannique s’étire jusqu’à une finale aux élégantes notes de pain grillé et de chocolat.
Bouteille de vin Ornellaia 2009
200 $
Enchère de départ
Valeur de 400.00 $ - Ornellaia is a blend of nature and musing. Complex ancient soils converse through human wisdom with a delicate microclimate that is echoed and reflected in the Mediterranean Sea. Prolonged ageing accompanies the estate’s fine wine in achieving its utmost expression, revealing finesse and generosity over time.
Winemaker's notes
“The aromas are clear and generous with fully ripened fruit that is not exaggerated. The palate is immediately enveloped by the volume of the wine, yet it is also fine, with particularly silky tannins borne out by lively acidity.”
Axel Heinz – Winemaker - May 2011
Veston pour homme Luigi Bianchi sur mesure
600 $
Enchère de départ
Valeur de 2250.00 $ - Un don d'Angelo Zenga.
Prise de mesure dans l'atelier de Montréal, conception en Italie.
Luigi Bianchi est une marque historique faite en Italie, synonyme d'excellente qualité, de raffinement et d'innovation.
LUIGI BIANCHI peut se vanter de 110 ans de tradition et, tout en restant fidèle à ses valeurs, elle évolue constamment.
Certificat cadeau #1 de 500$ pour l'UOMO
200 $
Enchère de départ
Certificat cadeau de 500.00 $ chez L'UOMO, 1452 Rue Peel, Montréal
Certificat cadeau #2 de 500$ pour l'UOMO
200 $
Enchère de départ
Certificat cadeau de 500.00 $ chez L'UOMO, 1452 Rue Peel, Montréal
Protection par Lyonel Laurenceau
3 000 $
Enchère de départ
Valeur 6,750.00 $ - 16" x 20".
Lyonel Laurenceau est né à Port-au-Prince, Haïti en 1942 et a étudié l'art à l'école ABC de Paris. Son excellente technique lui permet de peindre en affectant des types de portraits. «Son excellente technique lui permet de peindre des portraits touchants, des types» (Gérald Alexis, Peintres Haïtiens). Son art est mentionné dans tous les grands livres sur l'art haïtien.
Red - Untitled 2013 par Petr Zlamal
1 500 $
Enchère de départ
Valeur de 3000.00 $ - 21" 1/2 x 28".
Petr Zlamal (* 1949) est incontournable pour la génération d'artistes née après 1940.
Au cours des quarante dernières années, il s'est principalement consacré à
le développement systématique de sa peinture.
Il se démarque de ses pairs (à savoir Vaclav Blaha et Michael
Rittstein avec qui il a étudié à l'Académie des Arts Visuels de Prague de 1968 à
1974 sous la direction du prof. Arnost Paderlik)
non seulement dans ses choix thématiques mais aussi dans ses techniques de peinture.
Certificat cadeau de 100$ à la Buvette Pastek
25 $
Enchère de départ
Certificat cadeau de 100.00 $ à la Buvette Pastek, 209 rue Saint-Paul Ouest
Bracelet Proud Diamond à diamant bezel
220 $
Enchère de départ
Valeur de 440.00 $ - Tous les bijoux Proud Diamond sont imaginés, dessinés et faits à la main à Montréal par notre équipe de joailliers et de sertisseurs. Nous utilisons de l’or 14K ou 18K recyclé pour couler nos pièces. C’est pourquoi nos bijoux ne changeront jamais de couleur ou ne perdront jamais de leur lustre. Vous pouvez également les porter dans l’eau sans les endommager. Notre mission est d’offrir de la haute qualité afin que vous puissiez passer ces oeuvres d’art de génération en génération. Or recyclé 10K ou 18K disponible sur demande.
Pierre: Diamant
Forme: Rond
Couleur: G-H
Clarité: VS-SI
Nombre de pierres: 1
Carat total: 0.10 carat
Dimensions de la pierre: 3 mm
Largeur du bracelet: 1 mm
Processus de création: Laboratoire
Collier Proud Diamond avec émeraude 0.20ct sur or rose
325 $
Enchère de départ
Valeur de 625.00 $ - Tous les bijoux Proud Diamond sont imaginés, dessinés et faits à la main à Montréal par notre équipe de joailliers et de sertisseurs. Nous utilisons de l’or 14K ou 18K recyclé pour couler nos pièces. C’est pourquoi nos bijoux ne changeront jamais de couleur ou ne perdront jamais de leur lustre. Vous pouvez également les porter dans l’eau sans les endommager. Notre mission est d’offrir de la haute qualité afin que vous puissiez passer ces oeuvres d’art de génération en génération. Or recyclé 10K ou 18K disponible sur demande.
Pierre: Émeraude
Forme: Baguette
Nombre de pierres: 1
Total carat pierre centrale: 0.20 carat
Carat total: 0.20 carat
Dimensions de la pierre: 4 x 2 mm
Largeur de la chaîne: 1 mm
Processus de création: Laboratoire
Bague unique Proud Diamond avec aquamarine de 19.77 carat
1 500 $
Enchère de départ
Valeur de 3,500.00 $ - Le RDV pour faire ajuster la bague à votre doigt est inclus.
Bague unique et exclusive Proud Diamond avec aquamarine taillée brut, monture en or jaune 10k, pierre de 19.77 carats!
Tous les bijoux Proud Diamond sont imaginés, dessinés et faits à la main à Montréal par notre équipe de joailliers et de sertisseurs. Nous utilisons de l’or 14K ou 18K recyclé pour couler nos pièces. C’est pourquoi nos bijoux ne changeront jamais de couleur ou ne perdront jamais de leur lustre. Vous pouvez également les porter dans l’eau sans les endommager. Notre mission est d’offrir de la haute qualité afin que vous puissiez passer ces oeuvres d’art de génération en génération. Or recyclé 10K ou 18K disponible sur demande.
