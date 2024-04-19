Le mariage, c'est une fête pour votre amour!

Un dépôt de garantie de 60$ non-remboursable est inclus dans les frais d’inscription de 600$. Vous pouvez dès maintenant verser le dépôt de garantie afin de confirmer votre inscription et verser la différence plus tard. Cochez également la 2e case pour un paiement immédiat de 600$.

N.B. Le montant des frais d'inscription n’inclut pas les frais musicaux ni la préparation au sacrement du mariage. Nous vous offrons une liste de chantres et de musiciens, vous pouvez aussi utiliser un CD de votre choix ou encore vos propres musiciens.Assurez-vous d'avoir d'abord complété votre inscription en ligne via notre site à https://paroissest-eustache.com/services/mariage/

Pour une entente auprès du responsable, communiquez au 450-473-3200, poste 227 ou par courriel à [email protected]