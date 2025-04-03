4e Disco-Course

Macamic, QC J0Z 2S0, Canada
Vous donne un dossard pour participer au parcours de 3 km à la course ou à la marche, Départ 10h30 inscription non remboursable
Vous donne un dossard pour participer au parcours de 5 km à la course ou à la marche, Départ 10h20 Inscription non remboursable
Vous donne un dossard pour participer à la course de 10km Départ 10h Inscription non remboursable
Vous donne un dossard pour participer à la course de 21.1km Départ 9h Inscription non remboursable
Relevez le défi à la course ou à la marche, en famille ou entre ami. 7$ par participants qui ne sont pas ans une poussette. Tous participants possédant un dossard à autre épreuve : 3 km, 5km, 10 km ou 21,1 km peuvent participer au Défi-famille gratuitement. C'est une petite course festive animé par les Assistantes de Programme du CPA Macamic ainsi qu'un clown.
