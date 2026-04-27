4e et 5e Étapes - août 2026

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À propos de cet événement
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Comprend l'hébergement, les repas et les activités.
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Comprend l'hébergement, les repas et les activités.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Comprend l'hébergement, les repas et les activités.
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