Maison Trinitaire

Organisé par

Maison Trinitaire

À propos de cet événement

4e et 5e Étapes - septembre 2026

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - tarif juste item
Occupation simple - tarif juste
474,66 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

Comprend l'hébergement, les repas et les activités.

Occupation simple - tarif solidaire item
Occupation simple - tarif solidaire
379,73 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.

Comprend l'hébergement, les repas et les activités.

Occupation simple - tarif soutien item
Occupation simple - tarif soutien
569,59 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

Comprend l'hébergement, les repas et les activités.

Assurance annulation item
Assurance annulation
23,73 $

Offrez-vous la tranquillité d’esprit grâce à l’assurance annulation. Elle vous permet d’obtenir un remboursement du montant payé pour la retraite, peu importe la raison et sans contrainte. Sans cette assurance, aucun remboursement ne pourra être accordé en cas d’annulation.

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