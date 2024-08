Cours unique sur la Langue des signes (LSQ) - IPSF

Cours unique de Langue des signes québécoise (LSQ) adapté à la pratique en pharmacie. Il s’agit d’un cours d’une durée de 1h30, où une brève sensibilisation sera faite pour mieux comprendre la réalité de la patientèle sourde ou malentendante. Ensuite, le reste du cours sera consacré à l’enseignement de différents signes utiles dans le milieu de la pharmacie. Venez apprendre les rudiments de la LSQ, soit des signes de salutation et de langage médical afin d’être en mesure de réaliser conseils et questionnaires avec votre patientèle!





Voici des exemples de quelques mots que vous apprendrez à signer : médicament, 1 fois par jour, prise de sang, douleur, fièvre, pharmacien et bien plus





Le cours sera donné via Zoom par une intervenante de la Fondation Signes d'Espoir. Un maximum de 20 personnes par séance sera possible afin de conserver le caractère interactif du cours. L'ouverture de la caméra sera donc nécessaire pour permettre à l'intervenante de commenter et corriger votre exécution de la LSQ. Le même cours sera offert à deux reprises, soit le mercredi 27 mars à 19h puis le mercredi 3 avril à 19h. Un coût de 9$ par personne sera nécessaire pour assister au cours. Une fois inscrit, le lien zoom vous sera envoyé quelques jours avant votre séance.