Cotisation Choeur Solis 2024-2025

Cotisation partielle (2e versement) + frais de retard
110 $
Pas d'expiration
Cotisation partielle (100$) pour être membre du Chœur Solis pour la session en cours (jusqu'au 1er juillet); plus 10$ de frais de retard après le 28/01/2025.
Balance de la cotisation totale (de 250$) pour choriste ayant fait un 1er versement à l'automne 2024.
Cotisation session d'hiver + frais de retard
160 $
Pas d'expiration
*Pour les choristes ayant commencé en janvier*
Cotisation partielle (150$) pour être membre du Chœur Solis pour la saison en cours à partir de la session d'hiver (jusqu'au 1er juillet) ; plus 10$ de frais de retard après le 28/01/2025.
Ajouter un don pour Choeur Solis
$
