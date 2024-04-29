Défi des 5 sommets

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Défi des 5 sommets

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Ventes fermées

Sommet des entreprises 2024

2593 Rte. du Fleuve

Les Éboulements, QC G0A 2M0, Canada

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Admission Sommet des entreprises - 48$ + tx
55,18 $
Incluant: - Une journée extraordinaire en équipe; - Le droit de passage du sentier; - Une boîte collation; - Une consommation; - Une médaille pour chaque participant; - La chance de gagner LE trophée du Sommet des entreprises.

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