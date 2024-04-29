Sommet des entreprises 2024

Incluant:
- Une journée extraordinaire en équipe;
- Le droit de passage du sentier;
- Une boîte collation;
- Une consommation;
- Une médaille pour chaque participant;
- La chance de gagner LE trophée du Sommet des entreprises.
Incluant:
- Une journée extraordinaire en équipe;
- Le droit de passage du sentier;
- Une boîte collation;
- Une consommation;
- Une médaille pour chaque participant;
- La chance de gagner LE trophée du Sommet des entreprises.
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