Sommet des entreprises 2024

Incluant: - Une journée extraordinaire en équipe; - Le droit de passage du sentier; - Une boîte collation; - Une consommation; - Une médaille pour chaque participant; - La chance de gagner LE trophée du Sommet des entreprises.

Incluant: - Une journée extraordinaire en équipe; - Le droit de passage du sentier; - Une boîte collation; - Une consommation; - Une médaille pour chaque participant; - La chance de gagner LE trophée du Sommet des entreprises.

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