Tente de gagner un BBQ et soutien notre organisme!

Les Aliments Face de Beu organise un tirage au profit de notre organisme!





Règlement du Concours Autisme Trip Bouffe BBQ 2024

Organisateur

Le concours est organisé par Les Aliments Face de Beu et 100 % des profits sont remis à la Fondation Autisme de l'Est du Québec.

Admissibilité

Le concours est ouvert aux résidents du Québec âgés de 18 ans et plus. Les employés, représentants et agents des Aliments Face de Beu Inc. ou de la Fondation Autisme de l'Est du Québec, ainsi que les membres de leur famille immédiate (conjoint, parents, enfants, frères et sœurs) et les personnes vivant sous le même toit ne sont pas admissibles à participer.

Période du Concours

Le concours débute le 23 mai 2024 et se termine le 20 juin 2024 à 12h.

Comment Participer

Pour participer, les participants doivent acheter des billets sur le site web de la Fondation Autisme de l'Est du Québec. Chaque chance de gagner coûte 10 $. Il est possible d'acheter plusieurs chances. Aucun reçu d'impôt ne sera émis puisque l'achat d'un billet ne constitue pas un don, mais une participation au concours.

Prix

Premier prix : Un BBQ Traeger Ranger.

: Un BBQ Traeger Ranger. Deuxième prix : Un BBQ PKGO de PK Grill.

: Un BBQ PKGO de PK Grill. Troisième prix : Un kit d'épices, de sauces et de jerky de la marque Les Aliments Face de Beu.

Les prix seront envoyés directement aux gagnants par transporteur.

Tirage au Sort

Le tirage au sort aura lieu à Rimouski, aux bureaux de l'organisme (125 Boul René Lepage, bureau 210, Rimouski) le 21 juin à 16h. Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la période du concours.

Notification des Gagnants

Les gagnants seront contactés par courriel ou téléphone selon les informations fournies lors de l'achat des billets. Si un gagnant ne peut être contacté ou ne répond pas dans les 5 jours suivant la notification, un autre gagnant sera tiré au sort.

Conditions Générales

En participant au concours, les participants acceptent de se conformer au présent règlement. Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier toute participation jugée frauduleuse ou non conforme. Les prix ne sont ni transférables, ni échangeables contre de l'argent ou d'autres biens. Les organisateurs se réservent le droit de modifier, suspendre ou annuler le concours en cas de fraude ou pour tout autre motif indépendant de leur volonté.

Protection des Renseignements Personnels

Les informations personnelles recueillies lors de ce concours sont utilisées uniquement pour les fins de ce concours et ne seront pas partagées avec des tiers sans le consentement des participants.

Acceptation du Prix

En acceptant le prix, les gagnants consentent à l'utilisation de leur nom, photo et/ou voix à des fins publicitaires sans rémunération supplémentaire.