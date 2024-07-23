Atelier avec Shahrzad - Shaabi

Pratiquez votre technique Égyptienne moderne sur les nouvelles chansons les plus en vogue du Caire! Shahrzad prendra 4 à 5 des nouvelles chansons pop-shaabi les plus populaires, expliquera les paroles et le contexte, passera en revue la technique et mettra en place des combos/une courte chorégraphie pour chacune des chansons. Repartez de cet atelier avec une tonne de nouvelles musiques et combos à utiliser dans vos cours ou vos prochaines performances ************************************** Work on modern Egyptian style technique to the hottest new songs from Cairo! Shahrzad will take 4-5 of the most popular new shaabi and pop songs, break down the lyrics and context, go over technique, and put together combos/short choreo to each one. Walk away with a ton of new music and combos for class or performance!

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