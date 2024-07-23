Association québécoise de la danse orientale
Association québécoise de la danse orientale a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

Association québécoise de la danse orientale

Organisé par

Association québécoise de la danse orientale

À propos de cet événement

Ventes fermées

Atelier avec Shahrzad - Shaabi

3000 Rue Viau

Montréal, QC H1V 3J3, Canada

Hot Cairo Combos (shaabi) - prix membre
98 $
Pratiquez votre technique Égyptienne moderne sur les nouvelles chansons les plus en vogue du Caire! Shahrzad prendra 4 à 5 des nouvelles chansons pop-shaabi les plus populaires, expliquera les paroles et le contexte, passera en revue la technique et mettra en place des combos/une courte chorégraphie pour chacune des chansons. Repartez de cet atelier avec une tonne de nouvelles musiques et combos à utiliser dans vos cours ou vos prochaines performances ************************************** Work on modern Egyptian style technique to the hottest new songs from Cairo! Shahrzad will take 4-5 of the most popular new shaabi and pop songs, break down the lyrics and context, go over technique, and put together combos/short choreo to each one. Walk away with a ton of new music and combos for class or performance!
Hot Cairo Combos (shaabi) - prix non-membre
108 $
Pratiquez votre technique Égyptienne moderne sur les nouvelles chansons les plus en vogue du Caire! Shahrzad prendra 4 à 5 des nouvelles chansons pop-shaabi les plus populaires, expliquera les paroles et le contexte, passera en revue la technique et mettra en place des combos/une courte chorégraphie pour chacune des chansons. Repartez de cet atelier avec une tonne de nouvelles musiques et combos à utiliser dans vos cours ou vos prochaines performances ************************************** Work on modern Egyptian style technique to the hottest new songs from Cairo! Shahrzad will take 4-5 of the most popular new shaabi and pop songs, break down the lyrics and context, go over technique, and put together combos/short choreo to each one. Walk away with a ton of new music and combos for class or performance!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!