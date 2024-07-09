Colloque APNQ 2024

365 $ (taxes en sus).
Notez que le prix final du billet inclut les taxes.
Ce billet s’adresse aux membres de l’APNQ et comprend les activités : conférences, plénières, formations, cocktail et banquet.
Programme complet | Non-membre
488,64 $
425 $ (taxes en sus).
Notez que le prix final du billet inclut les taxes.
Ce billet s’adresse aux non-membres de l’APNQ et comprend les activités : conférences, plénières, formations, cocktail et banquet.
Pour devenir membre, rendez-vous sur le site de l’APNQ à la rubrique « Devenir membre ».
Cocktail et banquet | Invité.e
201,21 $
175 $ (taxes en sus).
Notez que le prix final du billet inclut les taxes.
Ce billet s’adresse aux participants qui désirent être accompagné.e.s pour prendre part au cocktail et banquet du vendredi.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!