Quartier Éphémère peut aujourd’hui rayonner grâce à l’inestimable appui de ses membres. En adhérant à l’organisme, vous contribuez directement à la diffusion de l’art au cœur de la ville et permettez la présentation d’expositions et d’événements des plus novateurs.

Être membre de Quartier Éphémère, c’est s’engager et collaborer à faire avancer la mission de l’organisme. C’est aussi un accès privilégié aux activités et à la programmation de la Fonderie Darling, centre d’arts visuels.