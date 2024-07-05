Club Élite de l'Alimentation

Club Élite de l'Alimentation

Plan de Partenariat - Tournoi de Golf 2024 du Club Élite de l'Alimentation

9500 Rang Ste-Henriette

Mirabel, QC J7J 2A1, Canada

Commandite G1 (1) Présidence d’honneur
3 000 $
-Reconnaissance à titre de partenaire présentateur de l’événement; - Sur la page Web - Dans les envois courriels - Lors du souper -Logo sur tous les envois d’invitations -Logo sur tous les affichages lors de l’évènement -Logo sur la projection lors du souper -1 quatuor -Possibilité de fournir un article promotionnel aux participants (à vos frais)
Commandite G2 (2) Cocktail (Bières et vins)
2 500 $
-Logo générique sur tous les affichages lors de l’évènement -Logo sur la projection lors du souper -1 quatuor
Commandite G3 (4) Gracieuseté aliments sur parcours
1 500 $
Gracieuseté (eau et boissons) et collations (sandwich et fruits) sur le parcours: -Logo sur tous les affichages lors de l’évènement -Reconnaissance lors de la présentation -Logo sur la projection lors du souper
Commandite G4 (1) Voiturettes
2 000 $
-Logo sur oriflamme a l’entré -Reconnaissance lors de la présentation -Logo sur toutes les voiturettes -Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux golfeurs (à vos frais) -Deux billets pour le golf
Commandite G5 (1) Cadeaux de présences et tirage
2 000 $
Cadeaux de présences et tirage de 2 paires de billets pour la soirée hommage de 2024 et Photographe: -Logo sur oriflamme lors de l’événement -Reconnaissance lors de la présentation -Visibilité lors du tirage des prix

