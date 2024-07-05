Plan de Partenariat - Tournoi de Golf 2024 du Club Élite de l'Alimentation

-Reconnaissance à titre de partenaire présentateur de l’événement;
- Sur la page Web
- Dans les envois courriels
- Lors du souper
-Logo sur tous les envois d’invitations
-Logo sur tous les affichages lors de l’évènement
-Logo sur la projection lors du souper
-1 quatuor
-Possibilité de fournir un article promotionnel aux participants (à vos frais)
-Reconnaissance à titre de partenaire présentateur de l’événement;
- Sur la page Web
- Dans les envois courriels
- Lors du souper
-Logo sur tous les envois d’invitations
-Logo sur tous les affichages lors de l’évènement
-Logo sur la projection lors du souper
-1 quatuor
-Possibilité de fournir un article promotionnel aux participants (à vos frais)
Commandite G2 (2) Cocktail (Bières et vins)
2 500 $
-Logo générique sur tous les affichages lors de l’évènement
-Logo sur la projection lors du souper
-1 quatuor
-Logo générique sur tous les affichages lors de l’évènement
-Logo sur la projection lors du souper
-1 quatuor
Commandite G3 (4) Gracieuseté aliments sur parcours
1 500 $
Gracieuseté (eau et boissons) et collations (sandwich et fruits) sur le parcours:
-Logo sur tous les affichages lors de l’évènement
-Reconnaissance lors de la présentation
-Logo sur la projection lors du souper
Gracieuseté (eau et boissons) et collations (sandwich et fruits) sur le parcours:
-Logo sur tous les affichages lors de l’évènement
-Reconnaissance lors de la présentation
-Logo sur la projection lors du souper
Commandite G4 (1) Voiturettes
2 000 $
-Logo sur oriflamme a l’entré
-Reconnaissance lors de la présentation
-Logo sur toutes les voiturettes
-Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux golfeurs (à vos frais)
-Deux billets pour le golf
-Logo sur oriflamme a l’entré
-Reconnaissance lors de la présentation
-Logo sur toutes les voiturettes
-Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux golfeurs (à vos frais)
-Deux billets pour le golf
Commandite G5 (1) Cadeaux de présences et tirage
2 000 $
Cadeaux de présences et tirage de 2 paires de billets pour la soirée hommage de 2024 et Photographe:
-Logo sur oriflamme lors de l’événement
-Reconnaissance lors de la présentation
-Visibilité lors du tirage des prix
Cadeaux de présences et tirage de 2 paires de billets pour la soirée hommage de 2024 et Photographe:
-Logo sur oriflamme lors de l’événement
-Reconnaissance lors de la présentation
-Visibilité lors du tirage des prix
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!