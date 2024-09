Concert apéro - MUSIQUE NOUVELLE & POÉSIE AUTOCHTONE

Elisabeth St-Gelais, soprano

Philippe Brochu-Pelletier, saxophone

Julien Sagot, percussionniste





Elisabeth St-Gelais partage un moment spécial avec ses collaborateurs Philippe Brochu-Pelletier, saxophoniste jazz établi, et Julien Sagot, percussionniste et membre du groupe KARKWA. L’improvisation est au rendez-vous ainsi qu’une toute nouvelle création sur le thème de Innushkeu (femme innue) arrangée par Elisabeth St-Gelais et inspirée des poèmes de Joséphine Bacon tiré du recueil Uiesh (quelque part).