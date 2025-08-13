5 à 7 Mentorat en lumière

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À propos de cet événement
150 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H2X 3Y2, Canada
Sous-total : 10.00 | TPS : 0.50 | TVQ : 1.00 | Total : 11.50
Sous-total : 25.00 | TPS : 1.25 | TVQ : 2.49 | Total : 28.74
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Sous-total : 130.00 | TPS : 6.50 | TVQ : 12.97 | Total : 149.47
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Sous-total : 95.00 | TPS : 4.75 | TVQ : 9.48 | Total : 109.23
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