Mentorat Québec

Organisé par

Mentorat Québec

À propos de cet événement

5 à 7 Mentorat en lumière

Complexe Desjardins

150 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H2X 3Y2, Canada

5À7 | Prix membre
11,50 $

Sous-total : 10.00 | TPS : 0.50 | TVQ : 1.00 | Total : 11.50

5À7 | Prix non-membre
28,74 $

Sous-total : 25.00 | TPS : 1.25 | TVQ : 2.49 | Total : 28.74

Offre combinée – Membre 5À7 + Forum du mentorat, 28 janvier
149,47 $

Économisez 20 % sur le billet Forum + 5À7 inclus

Sous-total : 130.00 | TPS : 6.50 | TVQ : 12.97 | Total : 149.47

Offre combinée – Non-membre 5À7 + adhésion MQ
109,23 $

Économisez 20 % sur votre adhésion + billet 5À7 inclus

Sous-total : 95.00 | TPS : 4.75 | TVQ : 9.48 | Total : 109.23

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