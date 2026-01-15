AQIII Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants

Organisé par

AQIII Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants

À propos de cet événement

5 à 7 Montréal

405 Av. Ogilvy #101

Montréal, QC H3N 1M3, Canada

Membre AQIII
28,75 $

Prix affiché avec toutes taxes incluses.
En achetant ce billet, vous consentez à être contacté par courriel par l'AQIII.
Contribution volontaire à la plateforme Zeffy non obligatoire, à votre discrétion.
Accès à l'événement (deux boissons et bouchées incluses).

Membre AQIII - invité
28,75 $

Prix affiché avec toutes taxes incluses.
En achetant ce billet, vous consentez à être contacté par courriel par l'AQIII.
Contribution volontaire à la plateforme Zeffy non obligatoire, à votre discrétion.
Accès à l'événement (deux boissons et bouchées incluses).

Non membre
40,25 $

Prix affiché avec toutes taxes incluses.
En achetant ce billet, vous consentez à être contacté par courriel par l'AQIII.
Contribution volontaire à la plateforme Zeffy non obligatoire, à votre discrétion.
Accès à l'événement (deux boissons et bouchées incluses).

Partenaire AQIII
28,75 $

Prix affiché avec toutes taxes incluses.
En achetant ce billet, vous consentez à être contacté par courriel par l'AQIII.
Contribution volontaire à la plateforme Zeffy non obligatoire, à votre discrétion.
Accès à l'événement (deux boissons et bouchées incluses).

Ajouter un don pour AQIII Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!