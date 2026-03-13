Fondation Palmyra

Organisé par

Fondation Palmyra

À propos de cet événement

Un 5 à 7 bénéfice pour célébrer les 40 ans de la Fondation Palmyra

Terrasse Diversimmo

230 Rue Brock, Drummmondville

Admission générale (18 ans et +)
70 $

Chaque billet acheté vous donne droit à un plateau format repas comprenant 4 variétés de fromages, fruits de saison, charcuteries fines, craquelins et 2 consommations gratuites

Banquette réservée pour 10 personnes
700 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Banquette réservée pour 10 personnes.

Vous donne droit à un plateau format repas par personne comprenant 4 variétés de fromages chacun, fruits de saison, charcuteries fines, craquelins et 2 consommations gratuites par personne

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