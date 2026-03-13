Un 5 à 7 bénéfice pour célébrer les 40 ans de la Fondation Palmyra

Organisé par
À propos de cet événement
230 Rue Brock, Drummmondville
Chaque billet acheté vous donne droit à un plateau format repas comprenant 4 variétés de fromages, fruits de saison, charcuteries fines, craquelins et 2 consommations gratuites
Banquette réservée pour 10 personnes.
Vous donne droit à un plateau format repas par personne comprenant 4 variétés de fromages chacun, fruits de saison, charcuteries fines, craquelins et 2 consommations gratuites par personne
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