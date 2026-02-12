Association des personnes handicapées de Lévis

Association des personnes handicapées de Lévis

5 à 7 Festif | Partenariat

Présidence d'honneur
5 000 $

Consultez le plan de partenariat pour les détails de la visibilité offerte pour la présidence d'honneur.

Partenaire présentateur
3 000 $

Consultez le plan de partenariat pour les détails de la visibilité offerte pour le partenaire présentateur.

Partenaire majeur
2 000 $

Consultez le plan de partenariat pour les détails de la visibilité offerte pour le partenaire majeur.

Partenaire dégustation
1 000 $

Consultez le plan de partenariat pour les détails de la visibilité offerte pour le partenaire dégustation.

Partenaire produits & services
Gratuit

Consultez le plan de partenariat pour les détails de la visibilité offerte pour le partenaire produits & services.

Billet d'admission
100 $

Billet en prévente pour l'admission d'une personne au 5 à 7 Festif.

