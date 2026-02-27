Maison Marc-Antoine

Organisé par

Maison Marc-Antoine

À propos de cet événement

Billet unitaire et commandites 6 mai 2026

1175 Rue King Ouest

Sherbrooke, QC J1H 1S6, Canada

Partenaire PRÉSENTATEUR item
Partenaire PRÉSENTATEUR
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

TROP TARD COMBLÉ !!


Merci de votre générosité !


Partenaire MAJEUR item
Partenaire MAJEUR
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Plan de visibilité:

-6 billets pour l'événement, places assises

-Table VIP avec votre logo

-Projection du logo sur l'écran

-Logo sur l'invitation et la page de l'événement

-Présence sur scène lors du dévoilement du chèque

-Votre bannière dans la salle

-Présentation de l'entreprise sur nos réseaux sociaux



Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.


Merci de votre générosité !




Partenaire ARGENT item
Partenaire ARGENT
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

-4 billets pour l'événement , places assises.

-Table VIP avec votre logo

-Projection du logo sur l'écran

-Logo sur l'invitation et la page de l'événement.


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.


Merci de votre générosité !


Je serai commanditaire de l'espace ENCAN SILENCIEUX item
Je serai commanditaire de l'espace ENCAN SILENCIEUX
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Espace de visibilité exclusive dans la salle dédiée à l’encan silencieux, mention sur les écrans lors de l'événement.


4 billets formule cocktail (debout) inclus.


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.



Merci de votre générosité !

Je serai commanditaire de l'espace COCKTAIL item
Je serai commanditaire de l'espace COCKTAIL
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Espace de visibilité exclusive à l’entrée

de l’événement.

4 billets formule cocktail (debout) inclus.


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.



Merci de votre générosité !

Je serai commanditaire de la station DESSERTS item
Je serai commanditaire de la station DESSERTS
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Espace de visibilité exclusive à la table

dessert.


2 billets formule cocktail (debout) inclus.


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.



Merci de votre générosité !

Je serai commanditaire des stations de NOURRITURE item
Je serai commanditaire des stations de NOURRITURE
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Espace de visibilité exclusive aux tables

de nourriture.


2 billets formule cocktail (debout)inclus.


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.



Merci de votre générosité !

J'achète une TABLE VIP pour 8 personnes item
J'achète une TABLE VIP pour 8 personnes
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table réservée, bouteille de vin ou de champagne et projection de votre logo sur l’écran.


8 Billets formule cocktail (debout).


Un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis pour la portion admissible de 926,72$ (115,84$ pour chaque billet).


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.



Merci de votre générosité !

J'achète un Lot de 6 Billets avec visibilité item
J'achète un Lot de 6 Billets avec visibilité
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Acheter 6 billets et nous vous offrons une visibilité sur les écrans dans la salle lors de l'événement.


6 billet formule cocktail (debout) inclus .


Un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis pour la portion admissible de 695,04$ (115,84 $ pour chaque billet).


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.


Merci de votre générosité !

Donateur généreux – Je ne participerai pas à la soirée, mais item
Donateur généreux – Je ne participerai pas à la soirée, mais
1 500 $

Pour l'organisation Maison Marc-Antoine, chaque contribution aide à offrir un milieu de vie empreint de dignité, de bienveillance et de respect aux personnes vivant avec des limitations.


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J'achète un Billet "formule cocktail" à l'unité item
J'achète un Billet "formule cocktail" à l'unité
185 $

Procurez-vous un billet à l’unité au coût de 185 $ pour participer à notre événement-bénéfice.


Billet formule cocktail (debout).


Un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis pour la portion admissible de (115,84 $ pour chaque billet).


Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.


Merci de votre générosité !

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