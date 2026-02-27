Billet unitaire et commandites 6 mai 2026

Plan de visibilité:

-6 billets pour l'événement, places assises

-Table VIP avec votre logo

-Projection du logo sur l'écran

-Logo sur l'invitation et la page de l'événement

-Présence sur scène lors du dévoilement du chèque

-Votre bannière dans la salle

-Présentation de l'entreprise sur nos réseaux sociaux









Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.





Merci de votre générosité !











