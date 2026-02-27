Billet unitaire et commandites 6 mai 2026

Organisé par
À propos de cet événement
TROP TARD COMBLÉ !!
Merci de votre générosité !
Plan de visibilité:
-6 billets pour l'événement, places assises
-Table VIP avec votre logo
-Projection du logo sur l'écran
-Logo sur l'invitation et la page de l'événement
-Présence sur scène lors du dévoilement du chèque
-Votre bannière dans la salle
-Présentation de l'entreprise sur nos réseaux sociaux
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
-4 billets pour l'événement , places assises.
-Table VIP avec votre logo
-Projection du logo sur l'écran
-Logo sur l'invitation et la page de l'événement.
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
Espace de visibilité exclusive dans la salle dédiée à l’encan silencieux, mention sur les écrans lors de l'événement.
4 billets formule cocktail (debout) inclus.
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
Espace de visibilité exclusive à l’entrée
de l’événement.
4 billets formule cocktail (debout) inclus.
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
Espace de visibilité exclusive à la table
dessert.
2 billets formule cocktail (debout) inclus.
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
Espace de visibilité exclusive aux tables
de nourriture.
2 billets formule cocktail (debout)inclus.
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
Table réservée, bouteille de vin ou de champagne et projection de votre logo sur l’écran.
8 Billets formule cocktail (debout).
Un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis pour la portion admissible de 926,72$ (115,84$ pour chaque billet).
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
Acheter 6 billets et nous vous offrons une visibilité sur les écrans dans la salle lors de l'événement.
6 billet formule cocktail (debout) inclus .
Un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis pour la portion admissible de 695,04$ (115,84 $ pour chaque billet).
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
Pour l'organisation Maison Marc-Antoine, chaque contribution aide à offrir un milieu de vie empreint de dignité, de bienveillance et de respect aux personnes vivant avec des limitations.
Même en votre absence, votre soutien crée un impact réel : il aide à offrir de nouveaux toits pour longtemps, adoucit le quotidien et permet à chacun de s’épanouir pleinement. MERCI !
Procurez-vous un billet à l’unité au coût de 185 $ pour participer à notre événement-bénéfice.
Billet formule cocktail (debout).
Un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis pour la portion admissible de (115,84 $ pour chaque billet).
Une belle soirée vous attend: un encan silencieux, une prestation artistique et des invités généreux comme vous pour agrémenter la soirée.
Merci de votre générosité !
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