Tirage moitié-moitié de La Chapelle au Pied-du-Lac

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En achetant un billet, vous contribuez directement à la préservation de ce trésor patrimonial… tout en courant la chance de repartir avec 50 % de la cagnotte !





Le tirage aura lieu le 27 septembre à 15 h, lors de la dernière activité de la saison à la Chapelle.