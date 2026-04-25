La Chapelle au Pied-du-Lac

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La Chapelle au Pied-du-Lac

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Tirage moitié-moitié de La Chapelle au Pied-du-Lac

1 billet
5 $

Participez au moitié-moitié de la Chapelle au Pied‑du‑Lac et soutenez un lieu qui fait rayonner toute notre communauté.  


En achetant un billet, vous contribuez directement à la préservation de ce trésor patrimonial… tout en courant la chance de repartir avec 50 % de la cagnotte !


Le tirage aura lieu le 27 septembre à 15 h, lors de la dernière activité de la saison à la Chapelle. 

3 billets
10 $

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En achetant un billet, vous contribuez directement à la préservation de ce trésor patrimonial… tout en courant la chance de repartir avec 50 % de la cagnotte !


Le tirage aura lieu le 27 septembre à 15 h, lors de la dernière activité de la saison à la Chapelle. 

10 billets
20 $

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En achetant un billet, vous contribuez directement à la préservation de ce trésor patrimonial… tout en courant la chance de repartir avec 50 % de la cagnotte !


Le tirage aura lieu le 27 septembre à 15 h, lors de la dernière activité de la saison à la Chapelle. 

50 billets
50 $

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En achetant un billet, vous contribuez directement à la préservation de ce trésor patrimonial… tout en courant la chance de repartir avec 50 % de la cagnotte !


Le tirage aura lieu le 27 septembre à 15 h, lors de la dernière activité de la saison à la Chapelle. 

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