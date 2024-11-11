Contribuez au Souper-Bénéfice 2025 : commanditez l'événement !

Comprend :
- Une allocution et des remerciements lors de la soirée
- 8 billets de 380 $ pour la soirée (valeur de 3040$)
- Impression de votre logo sur les billets, le programme et les affiches de la soirée
Commandite Parrain d'honneur
5 500 $
Comprend:
- 5 billets de 380$ ( valeur totale de 1 900 $)
- Impression de votre logo sur les tabliers portés par chaque convive au moment du repas
- Impression de votre logo sur le programme et les affiches de la soirée
Commanditaire Associé - Napperons
4 500 $
Comprend:
- Impression de votre logo sur les napperons placés sous chaque assiette
- 4 billets de 380$ (valeur de 1520$)
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée et des affiches
Commanditaire Associé - Vin
4 500 $
Comprend:
- Impression de votre logo sur les napperons placés sous chaque assiette
- 4 billets de 380$ (valeur de 1520$)
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée et des affiches
Commanditaire Associé - Verre à vin
4 500 $
Comprend:
- Impression de votre logo sur les napperons placés sous chaque assiette
- 4 billets de 380$ (valeur de 1520$)
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée et des affiches
Commanditaire Partenaire - Animation
3 500 $
Comprend:- 2 billets de 380$ (valeur de 760$)- Impression de votre logo sur les affiches placées devant la scène- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire Partenaire - Encan électronique
3 500 $
Comprend:
- 3 billets de 380$ (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur l'affiche placée aux tables d'encan
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire Partenaire - Son et Vidéo
3 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380$ (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur l'affiche placée à la régie
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire Allié - Crabe
1 500 $
Pour la 25e édition du Souper, associez-vous avec d’autres commanditaires pour offrir l’élément emblématique de la soirée: le crabe des neiges!
Cette commandite comprend:
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée, les affiches 18x24 placées au buffet et les affichettes placées au buffet
*Si vous prenez la commandite entière: 4 billets offerts (valeur 1 520 $)
*Si vous prenez une seule partie de la commandite: 1 caisse de crabes offerte
Commanditaire de soutien - Serviettes de table
2 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380 (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur les serviettes de table placées à chaque assiette
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Ustensiles
2 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380 (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur les ustensiles à crabe placés à chaque assiette
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Valet de parking
2 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380 (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur les accroches miroir placés dans chaque voiture
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Seaux à crabes
2 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380 (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur les seaux à crabes placés sur chaque table
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Accueil
2 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380 (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur l'affiche placée à l'accueil
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Cocktail
2 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380 (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur l'affiche placée dans l'aire de cocktail, près du bar
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Impression
2 500 $
Comprend:
- 2 billets de 380 (valeur de 760$)
- Impression de votre logo sur l'affiche placée devant la scène
- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!