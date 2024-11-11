Intégration Jeunesse du Québec

Organisé par Intégration Jeunesse du Québec

Contribuez au Souper-Bénéfice 2025 : commanditez l'événement !

8750 Bd Provencher

8750 Bd Provencher

Montréal, QC H1R 3N7, Canada

Commandite Présidence d'honneur
7 000 $
Comprend : - Une allocution et des remerciements lors de la soirée - 8 billets de 380 $ pour la soirée (valeur de 3040$) - Impression de votre logo sur les billets, le programme et les affiches de la soirée
Commandite Parrain d'honneur
5 500 $
Comprend: - 5 billets de 380$ ( valeur totale de 1 900 $) - Impression de votre logo sur les tabliers portés par chaque convive au moment du repas - Impression de votre logo sur le programme et les affiches de la soirée
Commanditaire Associé - Napperons
4 500 $
Comprend: - Impression de votre logo sur les napperons placés sous chaque assiette - 4 billets de 380$ (valeur de 1520$) - Impression de votre logo sur le programme de la soirée et des affiches
Commanditaire Associé - Vin
4 500 $
Comprend: - Impression de votre logo sur les napperons placés sous chaque assiette - 4 billets de 380$ (valeur de 1520$) - Impression de votre logo sur le programme de la soirée et des affiches
Commanditaire Associé - Verre à vin
4 500 $
Comprend: - Impression de votre logo sur les napperons placés sous chaque assiette - 4 billets de 380$ (valeur de 1520$) - Impression de votre logo sur le programme de la soirée et des affiches
Commanditaire Partenaire - Animation
3 500 $
Comprend:- 2 billets de 380$ (valeur de 760$)- Impression de votre logo sur les affiches placées devant la scène- Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire Partenaire - Encan électronique
3 500 $
Comprend: - 3 billets de 380$ (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur l'affiche placée aux tables d'encan - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire Partenaire - Son et Vidéo
3 500 $
Comprend: - 2 billets de 380$ (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur l'affiche placée à la régie - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire Allié - Crabe
1 500 $
Pour la 25e édition du Souper, associez-vous avec d’autres commanditaires pour offrir l’élément emblématique de la soirée: le crabe des neiges! Cette commandite comprend: - Impression de votre logo sur le programme de la soirée, les affiches 18x24 placées au buffet et les affichettes placées au buffet *Si vous prenez la commandite entière: 4 billets offerts (valeur 1 520 $) *Si vous prenez une seule partie de la commandite: 1 caisse de crabes offerte
Commanditaire de soutien - Serviettes de table
2 500 $
Comprend: - 2 billets de 380 (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur les serviettes de table placées à chaque assiette - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Ustensiles
2 500 $
Comprend: - 2 billets de 380 (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur les ustensiles à crabe placés à chaque assiette - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Valet de parking
2 500 $
Comprend: - 2 billets de 380 (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur les accroches miroir placés dans chaque voiture - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Seaux à crabes
2 500 $
Comprend: - 2 billets de 380 (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur les seaux à crabes placés sur chaque table - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Accueil
2 500 $
Comprend: - 2 billets de 380 (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur l'affiche placée à l'accueil - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Cocktail
2 500 $
Comprend: - 2 billets de 380 (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur l'affiche placée dans l'aire de cocktail, près du bar - Impression de votre logo sur le programme de la soirée
Commanditaire de soutien - Impression
2 500 $
Comprend: - 2 billets de 380 (valeur de 760$) - Impression de votre logo sur l'affiche placée devant la scène - Impression de votre logo sur le programme de la soirée

